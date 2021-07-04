Украина – Англия: определена тройка лучших игроков "сине-желтых" по версии InStat
08:53 - Читати українською
Аналитический ресурс оценил выступление сборной Украины в матче 1/4 финала Евро против Англии (0:4).
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
Самую высокую оценку от InStat получил левый защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко, информируетКоманда№1.
Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
Представитель Динамо набрал 328 баллов эффективности. В тройку лучших также попали Александр Зинченко (293 балла) и Николай Шапаренко (290 баллов). В составе англичан больше всех выделялся Харри Кейн – 418 баллов.
Напомним, Украина уступила команде Саутгейта со счетом 0:4 и покинула Евро-2020.
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