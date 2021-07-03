"Я был трижды в заявке сборной Украины в матчах с англичанами, но лишь однажды удалось сыграть. Имею в виду матч в Лондоне на переполненном Уэмбли в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года. Мы тогда дали бой хозяевам, но все же уступили.

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Еще в двух поединках был среди запасных, к сожалению, от последнего – в групповом раунде чемпионата Европы 2012 года в Донецке, остался неприятный осадок. А все из-за грубой ошибки арбитра Виктора Кашшаи, который отменил чистый гол нашего Марко Девича. Будь по-другому, то, думаю, мы бы не проиграли.

Теперь о сегодняшнем поединке. Хотя, некоторые специалисты предпочитают британцам, я уверен, что шансы 50 на 50. Очень надеюсь, что в битве характеров наши не уступят. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, как проявят себя лидеры сборных, каким будет их веское слово. Пробившись впервые в восьмерку лучших в Европе, украинцы должны быть более мотивированными. Ведь они пишут историю", – отметил Михалик в комментарии meta-ratings.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал чемпионата Европы состоится уже сегодня, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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