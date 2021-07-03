До матча из лагеря сборной Украины не поступало новостей об отсутствии Руслана Малиновского.

Андрей Шевченко выбрал 23 игроков на матч против Англии, но в списке основных и запасных не нашлось Руслана Малиновского.

Украина – Англия: составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 – Шевченко и Саутгейт делают изменения

Хавбек Аталанты на турнире появлялся в стартовом составе на все игры группового этапа, а в матче против Швеции вышел на замену. Информации от УАФ о травме или иных причинах отсутствия одного из лидеров "сине-желтых" пока не поступало.

Четвертьфинал Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.

Украина – Англия: анонс матча 1/4 финала Евро-2020