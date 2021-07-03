Сборные Украины и Англии выбрали цвета, в которых будут выступать в очном противостоянии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Артем Довбик в матче против Швеции / Reuters

На совещании с участием представителей обеих сборных и официальных лиц матча было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Полевые игроки Англии сыграют в белых цветах. Вратарь "сине-желтых" сыграет в оранжевой экипировке, тогда как голкипер англичан – в черной форме.

Отметим, что матч Украина – Англия стартует в Риме в 22:00 по киевскому времени. Раньше третьего полуфиналиста турнира определят сборные Чехии и Дании.

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