Сборная Англии приступила к тренировкам накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы против Украины.

Уже 3 июля в 22:00 в Риме состоится поединок между "тремя львами" и "сине-желтыми" за выход в полуфинал. Команды готовятся к встрече по-разному.

Сборная Украины прибыла в Рим, где сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020

В частности, несколько представителей сборной Англии поплавали в бассейне и поиграли в водный волейбол. Кадры из нестандартной тренировки опубликованы в официальном Twitter команды.

К слову, победитель пары Украина – Англия в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

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