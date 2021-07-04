"Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был сильный психологический удар, потому что мы были хорошо подготовлены к игре. Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны позади.

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В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара возможностей. Но класс сказался. Нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику малейший шанс, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам", – цитирует Александра Караваева официальный сайт УЕФА.

Напомним, Украина пробилась в плей-офф с третьего места группы, а в 1/8 финала одолела шведов (2:1). Сборная Англии оказалась для подопечных Шевченко слишком сложным соперником.

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