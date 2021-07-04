Украина – Англия: Ярмоленко "отблагодарил" Райса за разгромное поражение в 1/4 финала Евро
16:05 - Читати українською
Противостояние сборных Украины и Англии в четвертьфинале Евро (0:4) завершилось вместе с финальным свистком.
завершено
Харри Кейн 4’
Харри Магуайр 47’
Харри Кейн 50’
4’ Харри Кейн
47’ Харри Магуайр
50’ Харри Кейн
После завершения игры тепло пообщались Андрей Ярмоленко и Деклан Райс, которые вместе выступают за Вест Хэм.
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Представитель сборной Украины не обиделся на партнера и даже подарил ему свою футболку. "Был рад тебя видеть, брат. Топовый парень", – ответил любезностью Райс.
Добавим, что Украина уже завершила свой путь на Евро, а вот сборная Англии в полуфинале встретится с Данией (7 июля).
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