Противостояние сборных Украины и Англии в четвертьфинале Евро (0:4) завершилось вместе с финальным свистком.

После завершения игры тепло пообщались Андрей Ярмоленко и Деклан Райс, которые вместе выступают за Вест Хэм.

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Представитель сборной Украины не обиделся на партнера и даже подарил ему свою футболку. "Был рад тебя видеть, брат. Топовый парень", – ответил любезностью Райс.

Добавим, что Украина уже завершила свой путь на Евро, а вот сборная Англии в полуфинале встретится с Данией (7 июля).

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