– Поделитесь вашим мнением о будущем сопернике – сборной Англии.

– Это будет тяжелый матч для нас, Англия – очень сильная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем их удивить.

– Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, возможно, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

– Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто делают сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецией, поэтому максимально сконцентрированы на предстоящей игре.

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– Что вам может помочь в матче с Англией?

– Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра – как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

– Рассчитываете ли вы на поддержку болельщиков в Риме?

– Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку. Когда мы играем против таких команд, как Англия, не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас.

– Легче ли вам играть в субботу, учитывая, что вы андердог в этом противостоянии?

– Англия является фаворитом, но мы попробуем показать себя с лучшей стороны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, получаешь много новых знаний в плане тактики и понимания игры.

Матч против англичан – это шанс для нас показать игрокам, которые выступают в таких турнирах, как Премьер-лига, на что мы способны, – рассказал Роман Яремчук на пресс-конференции.

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