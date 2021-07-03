"Наша команда сейчас в хорошем настроении и с хорошими амбициями. Этому поспособствовала победа над Швецией. Сейчас мы на коне. Но Англия тоже непростая команда, они еще не пропускали на этом Евро. Будет трудно. Я почему-то думаю, что в основное время будет ничья. Если дотянем до серии пенальти, то, думаю, выиграем.

Украина – Англия: анонс матча 1/4 финала Евро-2020

Эксперты убеждены в победе сборной Англии? Эксперты – это такое. Футболисты, думаю, понимают, что им будет не так просто, как думают эксперты.

Поможет ли большая диаспора украинцев, проживающей в Италии (матч состоится в Риме – прим.)? Это не сыграет большую роль, потому что я не думаю, что украинских болельщиков будет много. Но если все-таки наших будет много, то это нам на руку", – поделился Гуцуляк в комментарии Tribuna.

Напомним, Украина уже сегодня, 3 июля, встретится с Англией на Стадио Олимпико в рамках матча 1/4 финала Евро-2020. Старт встречи в 22:00.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после прохода Швеции