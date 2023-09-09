Сборная Украины нуждается в максимальной поддержке во встрече с Англией в рамках отбора Евро-2024.

Сегодня команда Реброва во Вроцлаве принимает мощных англичан. Стартовый свисток матча – в 19:00 по киевскому времени.

"Футбол 24" вместе с Favbet приготовил приятный приз для наших читателей. Условия конкурса неизменны. Нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать точный счет матча Украина – Англия. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".

Украина – Англия: где смотреть матч отбора Евро-2024