"Парни, удачи вам сегодня. Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку", – написал Беседин в Instagram.

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Форвард Динамо вынужден поддерживать команду Шевченко из Киева из-за тяжелой травмы колена, которую он получил в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. За фол на Артеме соперник получил удаление, что помогло украинцам вырвать победный счет (2:1).

Четвертьфинал Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.

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