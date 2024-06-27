Украина – Албания: "сине-желтые" узнали место проведения стартового матча в Лиге наций
Сборная Украины уже знает, где будет принимать соперника в первой номинально домашней игре нового розыгрыша ЛН.
Матч Лиги наций между Украиной и Албанией состоится в Праге на стадионе Epet Arena, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова
Игра состоится 7 сентября 2024 года. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, команды будут выступать в группе В1 Лиги наций. Их соперниками также будут сборные Грузии и Чехии.
К слову, Украина и Албания участвовали на Евро-2024, однако не смогли преодолеть групповой этап соревнований, заняв последние места в своих группах.
"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"