Сборная Украины уже знает, где будет принимать соперника в первой номинально домашней игре нового розыгрыша ЛН.

Матч Лиги наций между Украиной и Албанией состоится в Праге на стадионе Epet Arena, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Игра состоится 7 сентября 2024 года. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, команды будут выступать в группе В1 Лиги наций. Их соперниками также будут сборные Грузии и Чехии.

К слову, Украина и Албания участвовали на Евро-2024, однако не смогли преодолеть групповой этап соревнований, заняв последние места в своих группах.

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