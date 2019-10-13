Украина – Португалия: лучшие моменты тренировки команды Шевченко

Сборная Украины активно готовится к домашнему поединку отбора на Евро-2020 против главного конкурента – Португалии.

Команда Андрея Шевченко провела тренировку на НСК Олимпийский, который уже завтра (14 октября) будет принимать игру с действующими чемпионами Европы.

Украина – Португалия: Роналду и компания провели тренировку на НСК Олимпийский

Игроки украинской сборной выглядели крайне сосредоточенными и не позволяли себе проявлять лишние эмоции на камеру. За всем этим внимательно следил тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Правда, наставник "сине-желтых" нашел свободную минуту, чтобы сделать совместную фотографию со своими помощниками.

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Напомним, матч Украина – Португалия состоится 14 октября, начало в 21:45. Именно эти две команды являются лидерами группы В в отборе на Евро-2020 – в активе украинцев 16 очков после шести игр, у "селесао" – 11 пунктов и один матч в запасе.