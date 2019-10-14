Украина - Португалия: команды определились с формами на матч отбора к Евро-2020

Сборные Украины и Португалии определились с цветами на сегодняшний матч отбора к Евро-2020.

Сборная Украины сыграет в традиционных желтых цветах, тогда как Криштиану и Ко выйдут на поле в красной форме, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер сборной Украины сыграет в экипировке зеленого цвета, тогда как вратарь португальцев выйдет в черной форме.

Напомним, сегодня, 14 октября, на НСК Олимпийский сборная Украины будет принимать сборную Португалии. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

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