Украина - Португалия: команды определились с формами на матч отбора к Евро-2020

Евро-2020 — 10:53 366
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Украина – Португалия: Шевченко объявил заявку на матч отбора к Евро-2020
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Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020Евро-2020 — 08:00 580
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Евро-2020, квалификация: Германия в меньшинстве дожала аутсайдера, Польша вышла из группы, провал ВербичаЕвро-2020 — 13 окт 1437
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Украина – Португалия: пиренейские СМИ опасаются наших, отмечают Шахтер и прогнозируют удивительный подвиг РоналдуЕвро-2020 — 13 окт 1484
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Зозуля с Альбасете сконфузился дома в драме против последней команды СегундыИспания — 13 окт 362