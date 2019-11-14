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Украина – Эстония: все билеты на матч проданы

15:37 89 Читати українською
Украина – Эстония: все билеты на матч проданы
Болельщики сборной Украины / Фото из открытых источников

На товарищеский матч "сине-желтых" против эстонцев не оставалось ни одного пропуска.

 

Сегодня, 14 ноября, в Запорожье на стадионе Славутич-Арена в 19:00 состоится товарищеская игра между сборными Украины и Эстонии. Поединок вызвал ажиотаж у болельщиков, учитывая тот факт, что национальная команда впервые будет проводить свой поединок в этом городе.

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По официальным данным, все 11 756 билетов на матч Украина – Эстония проданы, поэтому на стадионе будет полный аншлаг, сообщает официальный сайт УАФ.

Команда, прогулявшись по городу, уже успела побывать на стадионе: футболисты протестовали качество газона и провели небольшую разминку под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

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Теги
Украина - Эстония Украина Украина Сборная Украины Эстония Эстония билеты на футбол Славутич-Арена
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