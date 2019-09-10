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Украина – Нигерия: Протасов назвал главную цель "сине-желтых" в товарищеском матче

15:28 38 Читати українською
Украина – Нигерия: Протасов назвал главную цель "сине-желтых" в товарищеском матче
Олег Протасов / соцсети

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Нигерии.

 

"Если в данном случае выдвигать лозунг "Только победа!", то мы будем не правы. Главное – сохранить тот рисунок игры, который уже видно у сборной, в поединке против африканской команды. Потому что это и великолепное владение мячом, и хорошее движение, и футболисты открываются очень нестандартно, оригинально. Даже интересно посмотреть, что у нас получится на фоне таких техничных ребят.

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Это важный опыт – проводить встречи с соперниками, которые придерживаются разных стилей игры", – сказал Протасов программе Футбол NEWS.

Товарищеский поединок состоится сегодня, 10 сентября, в 21:20 на Днепр-Арене.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

blog_ava
Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
08:00
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Теги
Украина - Нигерия Нигерия Нигерия Сборная Украины Олег Протасов Украина Украина
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