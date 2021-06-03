Вингер сборной Украины Виктор Цыганков снова имеет проблемы со здоровьем.

Лидер Динамо не попал даже в заявку на товарищеский поединок против команды Северной Ирландии. Причиной стала травма.

Украина – Северная Ирландия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что Цыганков получит небольшое повреждение паховой мышцы. Тренерский штаб решил не рисковать и не включил Виктора в состав.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00. Следующий товарищеский поединок "сине-желтые" проведут 7 июня против Кипра.

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