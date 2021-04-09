Андердоги испанской Примеры Эльче и Уэска отчаянно борются за сохранение прописки в чемпионате. Эльче занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, а Уэска отстает на два пункта, "возглавляя" зону вылета. В общем, их поединок обещал быть интересным и результативным. И он не разочаровал.

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Уже на 3-й минуте Мир головой замкнул навес Феррейро в штрафную – 1 0. Гости не замедлили с ответом, и уже на 5-й Мохика простреливал на дальнюю штангу, а защитник срезал мяч в собственные ворота, восстановив равновесие в матче. В середине тайма Рамирес перехватил мяч после ошибки защитника, и с дальней дистанции мощно выстрелил под левую штангу – 2:1.

После перерыва темп игры замедлился. Хозяева стремились удержать результат, а потому особо не рисковали, и играли от обороны, игрокам Эльче же никак не удавалось пройти защиту соперника. Под занавес встречи рефери назначил 11-метровый в ворота гостей, который уверенно реализовал Мир, записав в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Уэски, благодаря которой она покинула зону вылета.

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