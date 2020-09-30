В рамках 4-го тура испанской Примеры Атлетико не смог забить хотя бы один гол в ворота скромной Уэски, а Алавес потерпел поражение от Вильярреала.

Чемпионат Испании 2020/21, 4-й тур

Вильярреал – Алавес – 3:1

Голы: Алькасер, 13, 67, Морено, 45 – Мендес, 36

Уэска ​​– Атлетико – 0:0

Эйбар – Эльче – начало в 22:30

Вильярреал принимал в родных стенах Алавес. Подопечные Унаи Эмери открыли счёт уже на 13-й минуте в результате прострела Гаспара и эффектного замыкания Алькасера, но в середине первого тайма Мендес сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Асенхо (простая подача из глубины пролетела над его головой). Впрочем, перед свистком на перерыв хозяева заработали пенальти – его реализовал Морено, 2:1.

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В середине второго тайма Вильярреал пошел вперёд забил два гола – точный удар Мой Гомеса не засчитали из-за офсайда, но добивание Алькасера ​​после выхода 2-в-1 и попадания Морено в штангу уже было чистым. Это был последний гол. Вильярреал празднует победу.

Атлетико приехал в гости к Уэске. Ожидался разгром (благо, Суарес играл в основе), однако до перерыва мадридцы нанесли всего два удара по воротам – это наименьшее количество ударов "матрасников" за первый тайм в 2020 году. Во втором тайме Диего Симеоне бросил в бой Косту, Льоренте, Карраско и Коке, однако в створ прошел всего один выстрел, а близкими к голу были только попытки Фелиша (над перекладиной) и Льоренте (мимо левой штанги). В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданную нулевую ничью.

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