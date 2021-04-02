Программу 29-го тура в испанской Примере открывал домашний поединок Леванте против Уэски. Хозяева шли на десятой позиции, держась на значительной дистанции как от зоны вылета, так и от зоны еврокубков, а вот гостям нынче необходимо побеждать в каждом матче. Арагонцы замыкали турнирную таблицу, отстав от спасительной 17-й строчки на четыре зачётных балла – при этом у конкурентов в борьбе за выживание было на два очка больше. Таким образом, осечка могла превратиться в катастрофу для Уэски.

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С пониманием этого факта гости пошли вперёд сразу же со стартовым свистком. Уже на 15-й минуте им удалось открыть счёт: Феррейро исполнил подачу из глубины на левый угол вратарской, а Мир в касание отправил мяч под дальнюю штангу – 0:1! Это был лучший момент первого тайма, а уже через девять минут после начала второго Уэска ​​удвоила преимущество в счёте. Опять отличился Мир, который получил передачу на ход от Сеоане, "сделал" защитника на рывке и эффектно перебросил голкипера – 0:2! Между прочим, это 12-й гол Рафаэля в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Это уже была серьезная заявка на победу. Рохер на 72-й минуте мог возродить интригу в матче, вырвавшись один на один с вратарём, но Андрес Фернандес вытащил удар. К сожалению для "лягушек", лучшего случая зацепиться за очки они так и не получили. Финальный свисток зафиксировал выездную победу арагонцев.

Таким образом, Уэска ​​набрала 24 очка, поднявшись на 18-ю позицию в Ла Лиге. К 17-й команде не хватает всего одного зачётного балла – впрочем, в текущем туре Эйбар и Алавес могут обойти "сине-гранатовых", а Эльче имеет шанс восстановить 4-очковый гандикап. Леванте, имея в активе 35 пунктов, пока держится на 10-й строчке.

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