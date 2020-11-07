В рамках 9-го тура Примеры Эйбар расписал мировую с Уэской. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 9-й тур

Уэска – Эйбар – 1:1

Голы: Мир, 67 – Бургос, 38

Севилья – Осасуна – начало в 19:30

Атлетико – Кадис – начало в 22:00

Уэска в родных стенах принимала Эйбар. Начало ничем особым не запомнилось. Гостям удалось открыть счет в конце первого тайма благодаря голу Бургоса, который замкнул навес с углового от Оливейры.

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На 67-й минуте хозяева сравняли. Лопес мастерски навесил в штрафную, где Мир головой замкнул. До последних секунд матча команды отчаянно атаковали и пытались вырваться вперед, но забить не удалось ни одной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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