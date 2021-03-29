Матондо, Робсон-Кану и Робертс покинули лагерь "драконов" из-за нарушения комендантского часа, сообщает The Athletic.

Скандала с украденным голом Роналду можно было избежать – УЕФА назвал ответственных

Футбольная ассоциация Уэльса наказала их за то, что покинули свои спальни после отбоя. Тем не менее, они никого не приглашали в гостиницу и не нарушили правила "пузыря". Однако, функционеры посчитали, что одного факта нарушения установленного протокола профилактики COVID-19 достаточно для наказания.

Отметим, что Матондо и Робертс вышли в старте сборной Уэльса на спарринг против Мексики 27 марта, а Робсон-Кану отыграл весь второй тайм. В стартовом туре отбора на Мундиаль, в котором валлийцы проиграли Бельгии (1:3), играл только Робертс. Нападающий Лидса вышел на замену на 66-й минуте.

Україна в блендері: причини "короткого замикання" Миколенка, зразковість Шеви і тактика Трампа – фінські ЗМІ запалюють