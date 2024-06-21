После трех с половиной лет продуктивного сотрудничества стороны решили попрощаться, сообщает пресс-служба сборной Уэльса.

Чемпион Англии официально назначил нового тренера

Роберт Пейдж приходил в команду как ассистент Райана Гиггза, но после отстранения последнего был вынужден взять руководство на себя. Почти два года был исполняющим обязанности, а затем получил полноценное назначение.

С этим тренером сборная Уэльса провела довольно успешный период, впервые за 64 года попав на чемпионат мира. Напомним, что "драконы" не пустили на ЧМ-2022 сборную Украины, обыграв команду Александра Петракова в плей-офф квалификации.

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