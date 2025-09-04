Матч на Астана Арене удивил значительным количеством болельщиков из Уэльса. В случае победы их сборная вернулась бы на первое место в группе J, а вот Казахстан рисковал потерять последние реальные шансы на плей-офф. Ничья хозяев не устраивала.

Впрочем, в первом тайме дать бой валлийцам не удалось. Гости нанесли 11 ударов (более чем вдвое больше), владели мячом 72% времени, имели 91% точности передач и держали существенно преимущество по касаниям в штрафной (12:7). Именно островитяне открыли счет на 24-й минуте – это Каллен замкнул подачу со стандарта, а Мур сыграл на добивании после сейва Анарбекова. 0:1!

Правда, действительно опасных моментов после своего гола Уэльс не создавал. Казахи же могли отыграться на 39-й минуте, когда Кенжебек подхватил отскок перед штрафной площадкой и закрутил с левого угла – мимо дальней девятки! В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе валлийцев.

Во втором тайме подопечные Али Алиева существенно прибавили, нанеся десяток ударов по воротам и откровенно доминируя в последние полчаса. Были и опасные моменты – и какие! На 55-й минуте Кенжебек воспользовался очередной потерей гостей и вколотил из-за пределов штрафной. Дарлоу перевел мяч в перекладину!

На 58-й он же включил дриблинг и ворвался на левый край штрафной, пробив метров с 10-ти мимо левого угла. На 72-й же Каиров вошел на правый край и пяткой сбросил пас под прострел – мяч пошел вдоль линии вратарской, но в последний момент его выбили.

На 75-й шикарную возможность имел Чесноков, который зашел на правую половину штрафной и нанес плотный удар под ближнюю штангу. Дарлоу спас Уэльс. На 83-й Максим стрелял уже с противоположного края (неточно), а на 3-й компенсированной ему удалась шикарная диагональ на дальнюю штангу – вот только Жумат к ней не успел.

На последних секундах казахи заработали штрафной в 19 метрах от ворот. Мужиков целил в правую девятку, однако соперника снова спасла перекладина! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Уэльса.

Островитяне возглавили турнирную таблицу, опередив Северную Македонию на два очка – хотя у балканцев есть игра в запасе. Бельгийцев они опережают на шесть баллов, однако они имеют аж три несыгранных матча. Казахи держатся четвертыми с тремя пунктами в активе.

