Уэльс – Хорватия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Хорватия не смогла победить Уэльс в матче 7 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Уэльс – Хорватия.

Гости имели прекрасную возможность оформить досрочный выход на Евро-2020, поэтому решили не затягивать с забитым мячом. Уже на 9-ой минуте хавбек Никола Влашич вывел "клетчатых" вперед.

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Казалось, что хорваты попытаются развить свой успех, однако в следующие 30 минут на поле ничего не происходило. Уже в компенсированное время Уэльс неожиданно отыгрался усилиями Бэйла: Гарет обыгрался с Дэвисом перед штрафной, а затем открылся на левом краю, получил передачу, обошел Ловрена и пробил в дальний угол.

Во втором тайме было много борьбы и жестких столкновений, но голов зрители так и не увидели – 1:1.

Уэльс дома расписал ничью с Хорватией – "клетчатые" упустили возможность оформить досрочный выход на Евро-2020

Первый тайм:

Второй тайм: