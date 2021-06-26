Уэльс и Дания встречались в матче 1/8 финала Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Уэльс – Дания (0:4) на "Футбол 24".

Матч Уэльс – Дания начался в 19:00 по киевскому времени на Йохан Кройф Арене в Амстердаме. Это первый поединок 1/8 финала Евро-2020, а через несколько часов сыграют Италия с Австрией. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль

На 27-й минуте Дания открыла счет. Каспер Дольберг классным ударом в дальний угол вывел свою сборную вперед. Первый гол форварда Ниццы на чемпионате Европы.

Уэльс – Дания: видео гола Дольберга

В дебюте второй половины игры Дания укрепила свое преимущество. Уже на 48-й минуте Каспер Дольберг оформил дубль, расстреляв ворота Уэльса после ошибки защитника.

На последних минутах игры Дания поставила победную точку. Сначала Йоаким Меле убрал защитника и едва не порвал сетку пушечным ударом в ближний верхний угол. А уже в компенсированное время Мартин Брейтуэйт забил четвертый раз. 4:0 – Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020 и сыграет с Нидерландами или Чехией.