"Я не могу описать свои эмоции прямо сейчас. Хочу сказать большое спасибо за поддержку в течение этого времени. Мы это ощущали. К сожалению, не все наши болельщики смогли попасть на стадион из-за квоты в 1500 мест. Очень горжусь быть украинцем. Не могу сказать, что кто-нибудь не отдавался на поле. Ребята отдали всех себя.

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Их вратарь был на высоте. Он игрок матча. А когда вратарь – игрок матча, это значит, что другая команда контролировала игру. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но самая большая победа, которую ждет вся Украина и весь мир – это победа над злом и российской агрессией.

Помешал ли дождь? Нет, погода была одинаковой для обеих команд. Не могу сказать, что мы уступали Уэльсу тактически или технически. Надеюсь, что украинцы могут гордиться нами. Конечно, это не тот результат, который мы хотели, но мы продолжаем работать над нашей главной победой. После гола я знал, что мы создадим моменты, но вратарь был на высоте.

Я не видел момента с Ярмоленко на повторе. Потому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти. Общение с арбитром? Валлийцы очень долго тянули время. Надо общаться с арбитром на поле, потому что это живой человек. Эмоций нет. Но мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдается. Надо показать миру, что мы очень сильная нация", – сказал Зинченко в послематчевой пресс-конференции.

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