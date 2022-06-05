На 40-й минуте Джо Аллен подбил капитана украинцев, но Лаос проигнорировал падение.

Повтор четко показал, что Ярмоленко был первым на мяче, а соперник ударил его по ноге. Лаос стал совещаться с VAR-помощниками, но первоочередное решение осталось неизменным. Интересно, почему испанца не позвали лично подойти к монитору и подробнее просмотреть эпизод.

Уэльс – Украина: Ярмоленко красиво забил в свои ворота – видео гола