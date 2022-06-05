Уэльс – Украина: видео скандального падения Ярмоленко на пенальти, которое проигнорировал Лаос
20:18 - Читати українською
Первый тайм матча Уэльс – Украина запомнился спорным падением Андрея Ярмоленко в штрафной.
завершено
На 40-й минуте Джо Аллен подбил капитана украинцев, но Лаос проигнорировал падение.
Повтор четко показал, что Ярмоленко был первым на мяче, а соперник ударил его по ноге. Лаос стал совещаться с VAR-помощниками, но первоочередное решение осталось неизменным. Интересно, почему испанца не позвали лично подойти к монитору и подробнее просмотреть эпизод.
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