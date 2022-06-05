Уэльс – Украина: "сине-желтые" получили мощную мотивацию от украинских воинов – это не помогло добыть путевку на ЧМ
21:27 - Читати українською
Игроков сборной Украины поддерживают не только простые болельщики, но и ребята, защищающие страну от россиян.
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В раздевалке подопечных Александра Петракова перед матчем оказался уникальный флаг Украины, сообщает Sky Sports.
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Его передали находящиеся на передовой военные из ВСУ. На флаге воины написали разные пожелания для сборной Украины.
К сожалению, поединок завершился минимальным поражением Украины (0:1). Таким образом, "сине-желтые" остановились в шаге от вожделенного чемпионата мира в Катаре.
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