Игроков сборной Украины поддерживают не только простые болельщики, но и ребята, защищающие страну от россиян.

В раздевалке подопечных Александра Петракова перед матчем оказался уникальный флаг Украины, сообщает Sky Sports.

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Его передали находящиеся на передовой военные из ВСУ. На флаге воины написали разные пожелания для сборной Украины.

К сожалению, поединок завершился минимальным поражением Украины (0:1). Таким образом, "сине-желтые" остановились в шаге от вожделенного чемпионата мира в Катаре.

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