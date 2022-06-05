"Думаю, ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать, разве извиниться за то, что не забили. Это спорт, такое случается. Чего нам не хватило? Забитого мяча, больше ничего.

Какое будущее? У нас 8-го следующая игра, начинаем Лигу наций. Момент с пенальти на Ярмоленко не видел. Не буду комментировать это. В раздевалке гробовая тишина. Не могу комментировать автогол – закономерность это или случайность. Это футбол, по-другому никак. Одному сегодня повезло, другому нет.

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Никого довызывать я не планирую. Сейчас будет ротация, будут играть в Лиге наций другие парни. Те, кто вышел сегодня, в Лиге наций 8-го играть не будут. Почему был одинаковый состав на оба матча? Потому что главный тренер я, а не этот...

Ярмоленко могу только поблагодарить за все, что он сделал для сборной. У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Не нужно выливать негатив на Ярмоленко, все выливайте на тренера. Выигрывает команда, проигрывает тренер.

Вы все знаете, что у нас идет война. Погибают люди, дети, женщины. Россияне наносят много вреда нашей инфраструктуре. ВСУ борются как могут. Прошу только поддерживать нашу страну. Не дай Бог, чтобы такое горе пришло к вам. Никто не поймет, что такое война, пока его не коснется. Мы сейчас здесь, а там люди гибнут. Не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Парни, мы сделали все, что могли. Это спорт, сегодня нам не повезло.

Хочу поблагодарить Уэльс. Желаю вам удачи на чемпионате мира, спасибо за все", – резюмировал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

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