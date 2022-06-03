Стало известно, кто будет судить матч между Уэльсом и Украиной, в котором определится еще один участник чемпионата мира в Катаре.

Главным судьей матча Уэльс – Украина назначен испанский арбитр Антонио Матеу Лаос, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему помогут Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар, а четвертый рефери – Карлос Дель Серро Гранде.

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Отметим, что испанский арбитр является фартовым для сборной Украины. При его судействе "сине-желтые" провели три поединка, в которых одержали две победы (над Сербией и Боснией и Герцеговиной) и минимально уступили Хорватии.

К слову, матч Уэльс – Украина состоится уже 5 июня, начало в 19.00. Победитель встречи получит путевку на ЧМ-2022.

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