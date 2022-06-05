Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился эмоциями от болезненного поражения Уэльсу в поединке за путевку на ЧМ-2022.

"Что чувствую в душе? Пустоту. Справедлив ли счет матча? Не могу сказать... Что сказать? Закономерно.

Уэльс – Украина: Ярмоленко красиво забил в свои ворота – видео гола

Сборная Уэльса заслуженно идет дальше? Они победили, значит заслуженно. Что могу передать болельщикам? Ребята сделали все, что могли, кому-то везет, кому-то нет. Сегодня повезло Уэльсу", – отметил Петраков в эфире Головна команда.

Отметим, что Украина минимально проиграла Уэльсу (0:1) в поединке за путевку на ЧМ-2022. Единственный мяч во встрече забил Андрей Ярмоленко, правда, в свои ворота.

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 – автогол Ярмоленко и провальный арбитраж Лаоса принесли Уэльсу минимальную победу