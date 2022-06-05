Стало известно, сколько болельщиков посетят матч за путевку на ЧМ-2022 Уэльс – Украина.

На стадионе Кардифф Сити на игре между Уэльсом и Украиной ожидается 35 тысяч болельщиков, информирует официальный сайт УАФ.

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2 тысячи из них будет составлять поддержку "сине-желтых", а остальные – 33 тысячи – будут болеть за Уэльс в поединке за путевку на ЧМ-2022.

К слову, сборная Украины встретится с валлийцами уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.

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