Уэльс – Украина: на матче планируется аншлаг – соперник "сине-желтых" будет иметь серьезную поддержку
17:28 - Читати українською
Стало известно, сколько болельщиков посетят матч за путевку на ЧМ-2022 Уэльс – Украина.
На стадионе Кардифф Сити на игре между Уэльсом и Украиной ожидается 35 тысяч болельщиков, информирует официальный сайт УАФ.
"Готовься": Лунин запугал Бейла перед выездом в сборную Украины
2 тысячи из них будет составлять поддержку "сине-желтых", а остальные – 33 тысячи – будут болеть за Уэльс в поединке за путевку на ЧМ-2022.
К слову, сборная Украины встретится с валлийцами уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter