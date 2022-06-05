"Стартовый состав Украины максимально нудный. Те же 11 игроков, что в прошлый раз выходят с первых минут. Вряд ли кто-то ожидал перемен. Сразу возникает один вопрос: когда силы покинут команду и отдельных футболистов. Потому что трое – Степаненко, Ярмоленко, Яремчук – не те, кто второй раз за несколько дней готовы бегать 90 минут. Хотя бы 65. Хотя бы 45, если честно.

Уэльс – Украина: онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022

Но это не приговор. Потому что в этом матче точно придется много страдать. Однако первое задание использовать ошибки валлийцев в защите. Они будут точно. Состав Уэльса гораздо более интересен. Во-первых, можно понять важность матча из-за доверия опытным игрокам, хотя Джонсон, Уилсон, Томас из-за формы в последнем сезоне могли претендовать на старт. С другой стороны, они могут быть нашими "мудриками-довбиками".

Интересно то, что Мур выходит в атаку. С одной стороны, высокий форвард, который в воздухе имеет преимущество над Забарным и Матвиенко – это неприятный момент для Украины, но это может травмировать командную скорость. Сила валлийцев в атаке – это, прежде всего, свободные зоны, куда бегут Бейл, Джеймс и другие. Мур и Джеймс – это не так плохо для Украины, чем 3-5-2 с Джонсоном в качестве пары к Бейлу и Вилсону в центре. Но в важном матче должны быть проверены игроки", – написал Бойко в своем Telegram-канале.

Уэльс – Украина: анонс решающего матча за выход на ЧМ-2022