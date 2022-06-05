Сборные Уэльса и Украины определили цвета, в которых выступят в матче за путевку на чемпионат мира в Катаре.

Перед поединком состоялось традиционное совещание с участием представителей обеих национальных команд и официальных лиц матча, сообщает официальный сайт УАФ .

"Абсолютно все готовы к игре": Пятов волнуется перед поединком против Уэльса

На мероприятии было определено, в каких комплектах формы будут играть Украина и Уэльс. Наша сборная сегодня наденет синюю экипировку, а "драконы" проведут встречу в красных футболках.

Заметим, что матч сборных за последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022 состоится уже сегодня. Стартовый свисток раздастся в 19:00. В Катаре победителя дуэли будут ждать Англия, Иран и США.