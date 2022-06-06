"Я очень расстроен. Всей семьей болели, переживали. Словно сам играл. Как болельщик, я за то, чтобы поставили пенальти, а наша сборная попала на ЧМ. Если взять объективную картину и все рекомендации. Если посмотреть общий план и где стоял арбитр, чтобы узнать, видел ли он эпизод. Затем мы должны идти шаг за шагом. В этом эпизоде он все видит, оценивает и не назначает пенальти.

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Дальше у нас включается арбитр VAR. Он должен проверить единоборство на его правомерность, легитимность. У них должен быть разговор между VAR и арбитром. Затем необходимо установить момент, где есть контакт. VAR должен сначала установить это. Он там не на пятке, как мы утверждаем. Он (защитник сборной Уэльса – прим.) бьет его по стопе, нижней части, в районе мизинца. Я вас не хочу в чем-то убеждать. Говорю, как работает VAR и арбитр. Вы можете это принять или нет.

Арбитр видит этот момент, смотрит его до конца. VAR может спросить: Ты видел этот момент? Тот: "Видел". Спрашивают: "Как ты его оцениваешь?" Он: "Я видел легкий контакт. Считаю, что это не 11-метровый. Мне мало этого контакта". Мы очень категоричны, следует отбросить эмоции. Есть рекомендации, как работает VAR. Футбол – контактная игра. Между игроками встречаются контакты во время матча. Арбитр их оценивает.

Он на протяжении встречи держал высокий порог борьбы, давал много играть, много фолов не свистел. Для него не было разницы, в штрафной это или нет. Он мог сказать, что видел эпизод так. Что может сказать VAR ему нового? Он может сказать, что для него это не наказуемо. Это неочевидная ошибка арбитра. Ключевое слово – не ошибка, а очевидность. Будь это совершенно очевидный пенальти, он бы назначил. Это серый момент", – отметил Арановский в программе Головна команда.

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