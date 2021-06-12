Сборная Уэльса встречается со Швейцарией во втором матче Группы А на чемпионате Европы-2020. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Уэльс – Швейцария стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Напомним, что борьба в Группе А началась с уверенной победы сборной Италии над турками.

Уэльс – Швейцария: анонс матча Евро-2020

Составы команд

Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Дэвис, Мепам – Моррелл, Аллен, Рэмзи – Джеймс, Мур, Бейл

Запасные: Дэвис, Хантер, Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс Дж., Брукс, Левитт

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири – Эмболо, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт

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