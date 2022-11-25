Чемпионат мира-2022, 2-й тур, группа В

25 ноября, 12:00, г. Аль-Раян, стадион "Ахмад бин Али"

Главный арбитр: Марио Эскобар (Гватемала)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Почему Иран должен вылететь с ЧМ-2022?

Трудно удержаться от политики, когда речь заходит об участии сборной Ирана на Чемпионате мира-2022. В результате обстрелов российских ракет и иранских дронов большинство украинцев сидели в темноте и без воды в течение нескольких часов – и это еще хороший сценарий. Персы и орки в это же время спокойно смотрели матчи Мундиаля, ведь FIFA с радостью продала телеправа этим государствам.

Все адекватное сообщество требовало дисквалифицировать Иран. Поговаривают, что этого просили даже футболисты сборной. Возможно, FIFA не сделала этого, ведь проблемы с правами женщин, раздуванием войн и риторикой ненависти есть практически у всех государств Ближнего Востока...

...но ведь режим аятолл атакует и футболистов! Их арестовывают даже за подозрение в сочувствии протестующим – в частности, так случилось с футболистами Перспеполиса, не говоря уже о легендарном Али Даеи.

Подавляющая часть представителей сборной Ирана сочувствует масштабным протестам в своей стране, да и вообще "львы" традиционно считались "народной командой". Перед матчем против Англии они демонстративно промолчали под звуки гимна – тем не менее, их тренер обвиняет во всем Запад, да и сторонников режима в лагере персов на ЧМ-2022 там хватает. Именно поэтому Уэльс должен вышвырнуть Иран с Мундиаля.

Готов ли Уэльс победить?

Валлийцы расписали ничью в очень важном матче против США. С одной стороны, "драконы" могут быть довольны, ведь в первом тайме американцы размазали их по газону – только низкое количество моментов и отказ соперника от высокого прессинга после перерыва удержали Уэльс на плаву. Ближе к концу встречи островитяне даже прижали команду Грэгга Бехлалтера, чему изрядно способствовал выход Мура.

С другой стороны, ничья ставит валлийцев в зависимость от результатов США. С большой вероятностью, обе сборные проиграют Англии, поэтому необходимо любой ценой побеждать Иран – и делать это надо с как можно большей разницей голов. Уэльс же не производит впечатление результативного коллектива.

За весь 2022 год подопечные Роба Пейджа провели только два матча, в которых удалось забить больше одного мяча. Впрочем, в 2021-м валлийцы громили Беларусь (5:1, 3:2) и выносили Турцию с большим количеством острых эпизодов (2:0). То есть, против разобранных соперников они способны выдать феерию.

Вопрос только в том, разобран ли Иран настолько и способна ли атака Уэльса вскрывать "автобусы"? Матч против США показал, что и при открытой игре "драконы" мало что создают, сбиваясь исключительно на кроссы и длинные передачи. Сейчас еще и участие Бэйла под вопросом – RMC Sport сообщала, что Гарета беспокоит боль в спине.

Готов ли Иран не опозориться во второй раз?

Персы провалили первый матч на турнире. Подопечные Карлуша Кейруша пропустили шесть мячей от сборной Англии, почти ничего не создав в ответ. Британцы позволили провести два гола в свои ворота только в конце встречи.

Карлуш Кейруш упорно заставляет талантливое футбольное поколение играть "автобусом". Правда, на предыдущих Мундиалях низкий оборонительный блок Ирана выглядел очень убедительно – команда давала бой всем. В матче же с Англией игровая модель выглядела очень неоднозначно.

Британцы благодаря нескольким нехитрым тактическим приемам легко вскрывали зоны на чужой трети поля, не испытывая особых проблем от сопротивления персов на стадии розыгрыша. Тем не менее, до первого забитого мяча "три льва" создали всего один момент с игры. Если бы не прекрасная игра Магуайра на стандартах, то Англия отправилась бы на перерыв при нулях на табло.

В большей степени это связано с особенностями игры островитян, но факт остается фактом – Иран держался. Впрочем, после того, как табло показало 0:2, Карлуш Кейруш поднял линию обороны и заставил подопечных интенсивнее прессинговать. Такой футбол мгновенно завершился еще одним пропущенным мячом, а затем еще четырьмя. В атаке же более агрессивная тактика ничем не помогла.

Высокий xG после 35-й минуты удалось набить благодаря пенальти и удару сблизка.

Поединок с англичанами продемонстрировал критическую зависимость сборной от своего низкого блока. Если Уэльсу удастся забить хотя бы один раз, то дальше "драконам" будет проще. Персы слишком уязвимы для открытой игры, а вот валлийцы контратакуют блестяще.

Важно только самим не ошибаться. Иран имеет нескольких высококачественных футболистов, способных наказать за первую же помарку – атака с голом Тареми и попадание Азмуна в перекладину ворот Англии служат ярким подтверждением. До сих пор Уэльс демонстрировал высокое качество игры в обороне, поэтому именно "драконов" можно назвать фаворитами встречи.

Ориентировочные составы на матч Уэльс – Иран

Уэльс: Хенесси – Ампаду, Родон, Дэвис – Робертс, Аллен, Рэмзи, Уильямс – Джеймс – Мур, Бэйл

Иран: Хоссейни – Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаммади – Карими – Нуроллахи, Хаджсафи – Азмун, Тареми

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Уэльсу в этом матче будет очень непросто. Иран не станет раскрываться раньше, чем это станет необходимо – а у Роба Пейджа не настолько мощная атака, чтобы разрывать автобусы. Валлийцы сами предпочли бы закрыться, ища шанс в контригре. Тем не менее, у "драконов" есть пара тузов.

И речь даже не о Бэйле, хотя он тоже является важным фактором. Во-первых, островитяне очень опасны на стандартах и при подачах – а Иран первые два гола пропустил именно после таких ситуаций. Во-вторых, Уэльс умело обороняется – в отборе к ЧМ-2022 эта сборная была одной из лучших по количеству заблокированных ударов и допущенных касаний в своей штрафной.

Вообще, валлийцы только кажутся примитивными. Данный коллектив чрезвычайно грамотно ведет позиционную работу и сильно работает в единоборствах. В основном, Уэльс выигрывает все ничейные мячи и навязывает очень неприятный сценарий встречи.

Когда в соперниках гранды, этого мало, но Уэльс опасен для сильных середняков вроде Украины, США или Ирана. Именно поэтому мы склонны поставить на победу подопечных Роба Пейджа.