Сборная Ирана в компенсированное время забила два гола Уэльсу, одержав первую победу на Мундиале в Катаре. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Гарет Бейл сыграл 110-й матч за сборную Уэльса, став рекордсменом национальной команды. Первый тайм завершился без голов – забитый мяч Ирана отменили из-за офсайда.

Уэльс драматически проиграл Ирану в меньшинстве на 90+8 – безумное везение и кунг-фу вратаря не спасли Бейла и Ко

В конце игры Уэйн Хеннеси получил прямую красную карточку за брутальный фол. Первое удаление на чемпионате мира-2022. В меньшинстве валлийцы не устояли, пропустив два гола в компенсированное время.

Сначала Чешми на 90+9 минуте дальним ударом открыл счет. Уэльс побежал отыгрываться, но Иран поймал соперника на контратаке и забил второй гол. Его автором стал Резаеин. 0:2 – Иран набрал первые три очка на ЧМ-2022. У Уэльса один балл.