Уэльс – Дания – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Дании сумела на выезде одолеть команду Уэльса в рамках 5-го тура Лиги наций. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Датчане сумели открыть счет в конце первого тайма. Это Николай Йоргенсен точным ударом завершил классную контратаку сборной Дании.

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Остальные голы команды приберегли на конец поединка. Сначала Брейтуэйт удвоил преимущество скандинавов, а на 90-й минуте Гарет Бейл в ближнем бою переиграл Каспера Шмейхеля и отправил мяч уже в пустые ворота. Итак, 2:1 в пользу датчан – результат, позволивший команде Аге Харейде обеспечить выход в дивизион B.

Лига наций. дивизион С

Уэльс – Дания – 1:2

Голы: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88