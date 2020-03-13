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Уэльс – Австрия: товарищеский матч соперника сборной Украины официально отменен

15:47 2 Читати українською
Уэльс – Австрия: товарищеский матч соперника сборной Украины официально отменен
Уэльс – Австрия / фото АФС

Пандемия коронавируса в мире вносит коррективы и в футбольную жизнь. Сборная Австрии не проведет товарищеский матч с Уэльсом.

Сборная Уэльса инициировала отмену спарринга против Австрии из-за угрозы распространения коронавируса. Встреча должна была состояться 27 марта в Суонси.

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Товарищеский матч сборной Австрии с Турцией, который должен пройти 30 марта в Вене, пока планируется. Правда, в сообщении АФС говорится, что ситуация может измениться в любой момент.

Напомним, сборная Австрии попала в одну группу на Евро-2020 с Украиной и Нидерландами. Поединок между Австрией и Украиной по плану должен состояться 22 июня в Бухаресте.

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