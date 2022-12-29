"Мы пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не мечтали. Годом ранее Шахтер выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка.

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И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив Шахтер на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно.

Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об уходе не может быть и речи", – цитирует Луческу Digi Sport.

Напомним, 77-летний специалист возглавил Динамо летом 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. На зимнюю паузу киевляне ушли на третьем месте турнирной таблицы УПЛ.

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