"Я думаю, что хочу попробовать что-то другое – я склоняюсь к этому. Возможно, Ла Лига, Серия А, нечто другое, что сделало бы не так много английских игроков. В то же время, мне необходима неделя или две, чтобы принять решение.

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Я был в этой позиции, когда покинул Арсенал, и если я чему-то научился из этого, так это то, что не следует спешить и надо убедиться, что клуб вам подходит. Не сказал бы, что я жалею из-за того, что поехал в Вест Хэм, потому что в моей голове все сложилось иначе. Но на этот раз я собираюсь не спешить и найти что-то, что мне подходит.

Я просто хочу быть счастливым снова играть в футбол. Когда я впервые подписал контракт с Вест Хэмом и первые три игры, когда я стартовал, прежде чем получить небольшую травму – это был, пожалуй, последний раз, когда я мог сказать, что был счастлив, играя в футбол. Я хочу вернуться на поле с улыбкой на лице и провести 20-30 матчей за сезон, где я буду важным игроком для команды", – приводит слова Уилшира talkSport.

К слову, Уилшир в свое время активно вызывался в сборную Англии, проведя 34 матча за "трех львов" и отметившись 2 голами.

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