Уилшир пожаловался, что его карьере не помог переход в команду Ярмоленко

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир ожидал большего от игры за лондонский клуб.

"Честно говоря, трансфер в Вест Хэм не сработал так, как нужно. Все прошло не так, как я хотел, я пропустил слишком много футбола, я не играл достаточно матчей.

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Я хочу вернуться на правильный путь, вернуть свою карьеру на прежний уровень, начать играть поединки на выходных и снова почувствовать себя футболистом", – цитирует Уилшира Goal.

К слову, Уилшир перебрался в Вест Хэм летом 2018-го на правах свободного агента. С тех пор Джек провел за "молотов" лишь 16 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. Трижды за этот период англичанин "вылетал" на длительный срок из-за травмы.

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