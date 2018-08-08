Уилшир в восторге от игры Ярмоленко

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир ожидает, что новички команды Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко смогут помочь лондонцам добиться успеха в УПЛ.

"В нашей команде есть хорошие игроки, особенно в атаке, Андрей Ярмоленко и Фелипе Андерсон очень хорошо освоились, они могут влиять на рузультаты матчей.

Ярмоленко стоит, как Мхитарян и звезды МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: цены украинцев в Fantasy АПЛ и Бундеслиги

Будет интересно посмотреть, как они адаптируются в АПЛ. Каждый знает, насколько тяжела эта лига. Мы должны защищаться как команда и при случае идти вперед и создавать шансы для взятия ворот соперника.

"В прошлом сезоне команда не достигла тех высот, которых могла, поэтому нам нужно улучшить результаты в этом чемпионате. Нас ждет большая игра в воскресенье (против Ливерпуля. – прим. Футбол 24), и это шанс показать всем, на что мы способны", – цитирует Уилшера Sky Sports.

Ярмоленко получил неоднозначную оценку от английских СМИ за предсезонную подготовку с Вест Хэмом