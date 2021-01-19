29-летний хавбек вернулся на Виталити Стэдиум, сообщает официальный сайт клуба.

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Уилшир подписал с Борнмут контракт до конца сезона. "Вишням" англичанин достался бесплатно, поскольку имел статус свободного агента. В новой-старой команде он будет выступать под 11-м номером. Уилшир вернулся к тренировкам с Борнмутом в конце декабря. Очевидно, его форма убедила тренерский штаб команды с побережья Ла-Манша заключить контракт с экс-исполнителем сборной Англии.

Джек Уилшир уже имеет опыт выступлений за "вишен". В сезоне 2016/17 он играл за Борнмут на правах аренды из Арсенала и помог занять 9-е место в АПЛ.

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