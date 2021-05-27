Полузащитник английского Борнмута Джек Уилшир покинет клуб по окончании контракта, заканчивающегося 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт "вишен".

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29-летний англичанин станет свободным агентом, и пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Напомним, Уилшир перешел в Борнмут в январе текущего года и успел сыграть за команду 18 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

К слову, Борнмут по итогам сезона не сумел пробиться в АПЛ, уступив в плей-офф Брендфорту.

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