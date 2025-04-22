Норвич сообщил об уходе Йоханнеса Торупа с поста главного тренера. Его место займет Джек Уилшер, который будет руководить командой до конца сезона. Торуп руководил Норвичем с мая 2024 года.

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После 44 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В 46-м туре Уилширу предстоит "канонирское" дерби против Кардиффа Аарона Рэмзи. Ранее оба тренера выступали за лондонский Арсенал.

В своем первом матче во главе "канареек" Уилшер сразится с Мидлсбро.

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