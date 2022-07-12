Накануне 30-летний англичанин завершил карьеру игрока, но сразу получил шанс попробовать себя в новой роли. Уилшер стал главным тренером Арсенала-18, сообщает официальный сайт клуба.

Уилшер завершил карьеру – экс-звезде Арсенала всего 30 лет

"Это огромная честь. Не секрет, что я люблю Арсенал. Мне нравится то, за что мы боремся. Все знают, что этот клуб – большая часть моей жизни. Я провел здесь в академии лучшие дни в моей жизни. Я готов к этой работе.

Это особое чувство – быть частью семьи Арсенала. Он никогда не покидал меня, хотя я покидал это место на несколько лет, мое сердце все еще было в Арсенале. Не могу дождаться, чтобы помочь этим молодым футболистам раскрыться, быть лучшими на поле и за его пределами. Это особое чувство", – прокомментировал Уилшер свое назначение.

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