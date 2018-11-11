Уильямс установил удивительный голевой рекорд Ла Лиги против Атлетико – он забивает только в гостях

Форвард Атлетика Иньяки Уильямс стал историческим рекордсменом чемпионата Испании после матча против мадридского Атлетико в рамках 12 тура Примеры (2:3).

24-летний нападающий отметился дублем на Ванда Метрополитано, продолжив свою результативную серию в гостях до 14 матчей. Таким образом, Иньяки Уильямс побил исторический рекорд экс-форварда Вильярреала Диего Форлана, который в сезоне 2006/07 забивал на выезде 13 матчей подряд.

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Интересно, что во время своей рекордной серии Уильямс ни разу не отличился на родном Сан Мамесе. Последний раз нападающий Атлетика забивал в Бильбао 4 декабря 2016, когда огорчил Эйбар.

Несмотря на два гола Вильямса Атлетик уступил команде Симеоне и повторил собственнон антидостижение по количеству матчей без побед подряд в чемпионате Испании – 11 встреч. В последний раз "львы" так опозорились в Примеры еще в сезоне 2005/06.